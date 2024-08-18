В Челябинской области аннулировали разрешительные документы иностранцам

Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Речь идет об иностранцах, нарушивших законодательство. Так, в Курчатовском районе Челябинска мужчина в течение этого года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране. В Калининском районе иностранный гражданин находился за пределами России более шести месяцев. Им аннулировали вид на жительство.