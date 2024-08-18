В Челябинской области аннулировали разрешительные документы иностранцам

Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Речь идет об иностранцах, нарушивших законодательство. Так, в Курчатовском районе Челябинска мужчина в течение этого года дважды был привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания в стране. В Калининском районе иностранный гражданин находился за пределами России более шести месяцев. Им аннулировали вид на жительство.
В Магнитогорске лишили разрешительных документов уроженца иностранного государства 2001 года рождения, в отношении которого было принято решение о неразрешении въезда на территорию страны.
В полицейском главке пояснили, что все эти граждане обязаны покинуть страну в течение 15 дней, иначе они будут депортированы. Всего с начала года, было принято 250 решений об аннулировании разрешительных документов иностранцам.