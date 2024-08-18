Лейбл Gazgolder: колыбель русского рэпа и не только

Думаем, ни для кого не секрет, что музыкальные агентства играют огромную роль в успехе артиста. Сумел заключить контракт с крупной компанией — значит, выиграл эту жизнь. Чаще всего музыканты, конечно, рвутся за рубеж. Однако в нашем отечестве тоже есть по-настоящему влиятельные холдинги. Один из них — Gazgolder. Рассказываем, что за организация такая и при чем тут Баста.
Наверное, какая-то картинка в голове у вас уже сложилась. Или хотя бы наброски. А теперь приступаем к большому исследованию.
Жил да был в Ростове-на-Дону один парень. Самый-самый обычный. Разве что музыку очень любил: слушал западные рэпкор-группы и на волне что-то свое сочинять пытался. Инструментом для вдохновения служил старенький синтезатор Yamaha 51, подаренный бабушкой. А потом подросток внезапно прославился. Да так, что даже матерых московских бизнесменов заинтересовал. Одним из них оказался некогда популярный эстрадный певец Богдан Титомир. Он-то и предложил юному ростовскому дарованию переехать в столицу и начать головокружительную карьеру. «Приезжай, — говорит, — брате, в Москов! Я тебя с хорошими людьми познакомлю. И на ноги поставлю. Только песни мне свои продай».
Парень откликнулся на предложение. Хотя передавать права на собственные хиты отказался. К тому моменту у артиста было как минимум две нетленки — «Моя игра» и «Мой город». Да-да, вы уже, наверное, догадываетесь, к чему мы ведем. Тем «простаком из Ростова» был сам Баста. Или Василий Вакуленко в обиходе.
Сейчас без именитого рэпера невозможно представить лейбл Gazgolder. Он и руководитель, и идейный вдохновитель, и лицо компании. Но начиналось все совсем по-другому. И с других людей.
Итак, на дворе 2005 год. В музыкальную индустрию с ноги врывается известный предприниматель Евгений Антимоний. Он открывает в Москве клуб «Газгольдер» и собирает разных исполнителей под одной крышей. Счастливый билет достается и Басте. Правда, не сиюминутно.
В 8 утра 16 марта 2005 года мы с другом приехали из родного Ростова в Москву. Вышли на площадь трех вокзалов: в карманах ни копейки (даже на метро денег не было), в руках — по небольшой спортивной сумке с одеждой. Набираем номер Богдана, а телефон выключен…
Баста
рэпер, продюсер.
К счастью, блудных «понаехавших» согласилась приютить одна девушка. И понеслась. Еще вчера Василий Вакуленко думал о том, «кому он нужен со своими песнями», а сегодня уже попал под покровительство владельца сети пивных ресторанов «Кружка». Да, именно этим в свое время занимался Евгений Антимоний. Так что вокруг «Газгольдера» деньги крутились очень и очень немаленькие.
С 2006 года музыкальный клуб переквалифицировался в лейбл. Баста стал первым резидентом и в совокупности одним из акционеров компании. Доля в холдинге также досталась Юрию Булавину — давнему другу рэпера. Тому самому, который приехал вместе с Василием покорять Москву. Остальное поделили между собой Антимоний и его напарник Денис Крючков.
Так началась история главной кузницы русского рэпа. Дальше — все по классике: взлеты, падения, триумфы и, конечно же, скандалы. Но об этом чуть позже.
Наверное, сейчас вы подумаете, что у «Газгольдера» с самого начала все было в шоколаде. А вот и нет! Первые несколько лет расходы на творчество вообще не окупались. Даже дебютный альбом Басты — и тот едва-едва ротировался на радио. Один клип, конечно, показывали на «МУЗ-ТВ», но его трансляция обошлась лейблу в 15 тысяч долларов. Почему так складывалось? Всему виной — очень высокая конкуренция. В нулевые шоу-бизнес штурмовали Тимати, Банд’эрос и прочие. Музыка этих артистов играла из каждого утюга, и никому не было дела до молодого ростовского рэпера и его детища. Впрочем, Вакуленко не сдавался. Уж что-что, а нюх на перспективных музыкантов у него всегда был.
Вскоре Баста завязал знакомство с хип-хоп-группой Centr. В участниках коллектива числился и Алексей Долматов, более известный как Гуф. Не иначе как будущий флагман российской рэп-сцены, верно? Как мы уже говорили, Василий Вакуленко умел держать нос по ветру. Так что сотрудничество двух музыкантов было лишь вопросом времени.
В 2010 году Баста и Гуф выпустили совместный альбом под крылом «Газгольдера» и… взорвали все возможные чарты. Даже эстрадного фирмача Стаса Михайлова обошли по продажам. Это был момент истины. Лейбл Gazgolder вырвался вперед по выручке и стал ведущим игроком в отечественном шоу-бизнесе. Не последнюю роль тут сыграла и передовая стратегия продвижения. Музыка потихоньку переходила с физических носителей в интернет, и Вакуленко воспользовался этим. Рэпер и его менеджеры вовсю пиарили микстейп «Баста/Гуф» в сети, но не бездумно, а с понимаем дела. Так что «Газгольдер» встретил цифровую эпоху без потерь. В отличие от конкурентов.
Со временем корпорация лишь наращивала свою мощь. В 2011 году на ее базе прошел большой именной фестиваль, а уже в 2014-м на большие экраны вышел небезызвестный фильм «Газгольдер» с Бастой и Гуфом в главных ролях. Также в кино засветились Тати, Смоки Мо, Олег Груз и другие давние резиденты лейбла. Но на этом дело не закончилось. Аппетиты компании росли как на дрожжах: то с новыми артистами надо контракты подписать, то здание побольше приобрести…
Правда, стоит сделать важное уточнение: Гуф так и не стал частью команды «Газгольдера». Лишь немного посотрудничал с Бастой, да и дело с концом. Зато совсем скоро на небе загорелась звезда Скриптонита — казахского рэпера, феномен которого по сей день обсуждают в различных кругах.
«Так что там? Что дальше было-то?» — спросят некоторые нетерпеливые читатели. Подождите: надо же нам выдержать драматическую паузу! В общем, долго ли, скоро ли, но наступил 2013 год. Неожиданно в интернете «выстрелила» композиция под названием VBVVCTND. Автором этого опуса выступил павлодарский артист Адиль Жалелов. Короче говоря, тот самый Скриптонит, которого мы знаем сегодня.
Впрочем, миллионы просмотров с неба не падают. Наш герой располагал неплохой фан-базой и раньше, еще до своего дебюта на YouTube. В конце концов, именно Адиль стоял за созданием хип-хоп-группы JILLZ. В России коллектив не снискал особой популярности, но Казахстан — другое дело. Там имя Скриптонита и его товарищей было уже почти у всех на устах.
Но вот он, переломный этап. Сольный клип Жалелова завирусился. Как следствие, артисту начинают названивать все бизнесмены разом: то «Газгольдер» его заполучить хочет, то «Союз»… Выиграли, конечно, Баста и Ко. Иначе бы наша сказка не сказывалась. А дальше — дело техники и маркетологов. 2014 год, выгодный контракт, переезд в Москву и дальнейшее восхождение по карьерной лестнице.
Можно сказать, что Скриптонит поспособствовал выходу «Газгольдера» на международный уровень. По крайней мере, сам Адиль очень не любит называть свое творчество «русским рэпом». Почти в каждом интервью он уверяет, что пишет музыку для казахов. Как бы то ни было, дебютный альбом музыканта «Дом с нормальными явлениями» занял вторую строчку в российских чартах. Только у мировой звезды Адель были показатели лучше. Впечатляюще, правда?
Однако в любой бочке меда найдется ложка дегтя. В 2015-м акционеры «Газгольдера» что-то не поделили между собой. Сдается нам, ответ очевидный: деньги. К счастью, до откровенных судебных разбирательств дело не дошло. Разрешили все мирно. Уже знакомые нам Юрий Булавин и Денис Крючков отстранились от работы с лейблом, но свою долю сохранили. Что сказать? Мораль сей басни такова: не веди бизнес с друзьями — и не получишь проблем.
Впрочем, несмотря на все казусы, «Газгольдер» рос не по дням, а по часам. И не только ввысь, но и вширь. Например, от имени компании открылись чайная, мерч-бутик «МаГаз» и арт-бюро.
Кстати, о международном признании: Василий Вакуленко и за рубежом гастролировал. Причем довольно успешно. По крайней мере, тур по США и Канаде в 2019 году принес рэперу неплохую прибыль. Некоторые площадки были близки к солд-ауту.
Компания существует на рынке уже почти 20 лет и, конечно, успела взять под крыло многих музыкантов. Кто-то по сей день остался в лейбле, кто-то пошел своим путем. Но, к чести Басты и Ко, стоит сказать, что «старичков» большинство. Да и в целом мало кто из артистов может сказать о «Газгольдере» что-то плохое. Все расходились мирно. Только певица Тати скандал в свое время закатила, но это единичный случай. Сам Вакуленко в интервью частенько говорит, что «не вмешивается» в работу своих коллег.
Я не сижу с артистами в студии, не стою у них над душой. Зачем? Там все профессионалы. У них есть своя фокус-группа: друзья, семья, коллеги. Я стараюсь со своим мнением не лезть. Это просто не моего ума дело.
Баста
рэпер, продюсер.
В любом случае список резидентов лейбла и сейчас выглядит внушительно. Предлагаем изучить, что да как.
Воистину ветеран «Газгольдера». Олег — человек безгранично талантливый: актер, режиссер, поэт, музыкант… Его работы невероятно созерцательные и в чем-то уютные. Артиста сложно назвать «рэпером» в привычном понимании этого слова. Груз скорее просто читает стихи под бит. Без всякого специфического флоу и чеса языком. Просто речитатив. Размеренный и спокойный. О личном, не публичном.
Многовато имен, не правда ли? Однако за всей этой компашкой стоит один и тот же человек. Понятно какой. Да-да, Баста — это более «реалистичная версия» Василия Вакуленко. Ноггано — хулиган, баламут и обормот. N1NT3ND0 — рейв-диджей, живущий в альтернативной игровой реальности. А вот Gorilla Zippo представляет собой проект, базирующийся на фонке и танцевальной музыке. Да уж, у Вакуленко много альтер эго. Бьемся об заклад, мы знаем лишь малую часть.
Еще один старинный партнер Василия и даже его земляк. Вадим Карпенко, он же QП, или Купе, предпочитает кальянный рэп с вокальными семплами вкупе. Помнит, как строился лейбл, и фиты с давним другом по-прежнему мутит. Правда, альбом в соло так и не выпустил. То ли еще будет?
А вот этот артист пополнил ряды «Газгольдера» куда позже — в 2012 году. Видимо, музыкальные вкусы с Бастой совпали. Потому как Валентин Приснов, выступающий под псевдонимом Словетский, тоже любит толковать о жизни в размеренной речитативной манере.
Музыкант, в обычной жизни откликающийся на имя Вадим Баранов, получил известность благодаря сочетанию неспешного флоу с блюзовыми гармониями. Временами и впрямь чувствуются веяния афроамериканцев прошлого века. Версия «для обывателей», так сказать.
С приходом в «Газгольдер» в 2018-м Вадяра Блюз мало что поменял в своем репертуаре. Но, на наш взгляд, музыка стала поинтереснее.
А вот этот исполнитель предпочитает более мелодичный рэп с легкими отголосками R&B. Фиты с поп-артистами, по крайней мере, получаются очень неплохими. Под крылом Gazgolder артист находится с 2019 года.
Анна Онанова ворвалась на большую сцену в 2019 году, после своего участия в проекте «Песни» на ТНТ. Неожиданно, но в кои-то веки это не рэперша! Музыка Anikv характеризуется соул-гармониями и меланхоличными, неспешными мелодиями.
Еще одна участница нашумевшей музыкальной передачи на ТНТ. Ксюша Минаева исполняет поп-музыку в чистом виде, но делает это очень стильно. Например, альбом «Диско-шар» 2023 года выпуска сразу призывает на танцпол. Но и любовные баллады нашей героине удаются неплохо. Так, недавний сингл «Шоколадка» стал хитом в чартах и до сих пор не думает сдавать позиции.
Уроженец Петропавловска-Камчатского Александр, взявший свою фамилию в качестве псевдонима, пишет лиричный хип-хоп на стыке альтернативы и лоу-фая. В каждом треке артист повествует «о собственном жизненном опыте».
А вот и бодрый русский инди-рок подъехал. На самом деле нам всегда было забавно слышать слово «инди» в контексте большого лейбла, ну да ладно. В любом случае репертуар израильского музыканта Мики Винокурова очень приятно ложится на слух.
Речь совершенно не о стиле группы Nirvana, как вы могли бы подумать. Это артист себе такой псевдоним взял. Впрочем, не безосновательно. Что-то в репертуаре парня и впрямь напоминает старый добрый рок из 90-х. А еще молодой исполнитель частенько экспериментирует с электронной музыкой. В общем, размывает жанровые границы как может.
Москвичи Леонид и Сергей присоединились к «Газгольдеру» в 2021 году и образовали рейв-дуэт с незамысловатым названием. Музыку пишут «под TikTok» и никогда этого не скрывают. Главное — чтобы заедало, качало и на мемы разлеталось. Что ж, конечная цель точно достигнута.
Эстрадная певица, черпающая вдохновение в джазе и афробите. Репертуар Кристины довольно вариативен: то электроника, то R&B, то хип-хоп. Между прочим, девушка была на слуху еще до «Газгольдера». Во-первых, она сотрудничала с Black Star. А это лейбл Тимати, на минуточку! Во-вторых, трек Кристины даже на американском фестивале Coachella прозвучал. Уже довольно внушительный список достижений, верно? Собственно, в рядах «рэп-кормушки» девушка продолжает гнуть свою линию. И вполне успешно.
Нет, это не ипостаси одного и того же человека, а два абсолютно разных музыканта. Ребята не новички на рэп-сцене, но контракт с «Газгольдером» подписали совсем недавно. Вашему вниманию — совместный трек артистов.
А вот этот узбекский парнишка с самого начала не представлял себя нигде, кроме «Газгольдера». Однажды Боходирбек, он же Baho Khabi, сидел с друзьями неподалеку от здания лейбла и говорил: «Ребята, мы сейчас не можем туда зайти, но я чувствую, что мое время еще придет». И не прогадал ведь! Теперь и с самим Вакуленко хиты записывает, и композиции в стиле альт-рэпа выпускает.
В целом Gazgolder по-прежнему остается на плаву. Только в 2024 году состав лейбла пополнили несколько многообещающих артистов. Среди них — Baby Cute, The OM, ICEGERGERT, Polovinka, а также рижские музыканты Lil Kavkaz и Og Minay. К слову, стриминговый сервис Звук проведет лучший на свете экскурс в творчество этих исполнителей. И текст даст почитать в один клик. Если очень-очень надо.
А теперь кратко пройдемся по тем, кто уже покинул родные пенаты. Уверены: как минимум несколько имен у вас точно на слуху.
Отдельно хочется упомянуть проект Bratia Stereo. Потому что… это очередное альтер эго Басты! В 2011-м Василий резко созрел для экспериментов с брейкбитом, но к 2018 году забросил это дело. Прошла любовь, завяли помидоры. Однако кто знает: может быть, когда-нибудь Bratia Stereo вновь возродится как феникс из пепла?
Первый блин получился ничуть не комом. На наш взгляд, очень недооцененный альбом, несмотря на имеющиеся хиты. В своем дебютнике Вакуленко развернулся на полную: цепкие биты, вдумчивые тексты, R&B-аранжировки, оркестровки, скретч-перкуссия… В общем, сделано все действительно на совесть. Ничуть не хуже западных образцов. Жаль, что позже Василий в коммерцию ударился.
Думаем, тут и так все понятно. Кстати, флагманы русского рэпа не исключают возможности повторного сотрудничества.
Альбом — феномен, альбом — рекордсмен. Без всякого сомнения. Как к нему ни относись.
Самый хулиганский и бесшабашный релиз Вакуленко на сегодня.
Хорошая аллюзия на американский гангста-рэп.
Совместный релиз некогда известного хип-хоп-дуэта «AK-47» и группы «Триагрутрика». Что сказать? У музыкантов отличная дикция и чувство ритма. Местами и биты очень неплохие встречаются.
Отменные панчи — наше все.
Очень и очень вирусный трек авторства исполнителя из Владикавказа. В свое время доносился из каждого угла.
Кальянный рэп с элементами синти-попа от одного из самых популярных отечественных артистов.
Пожалуй, самый удачный релиз в категории «поп» на «Газгольдере». Тут есть все: отличные танцевальные аранжировки, легкие причудливые биты. А вишенка на торте, конечно же, голос самой Ксюши. Девушка играючи меняет регистры и добавляет песнями задора. Рекомендуем!
Ныне почившее шоу, где Баста беседовал в студии с топовыми медийными личностями. Вон, даже Ольга Бузова там засветилась.
Компиляция самых востребованных резидентов лейбла по состоянию на 2015-й. В просветительских целях послушать точно стоит.
В общем, кто только эти визитки не рассылал: и Скриптонит, и Тати, и T-Fest… Да и другие артисты тоже постарались. Креативно получилось. Музыкально.
Компиляцию диджеев заказывали? А вот она. Лучшие мастера жанра — тут, под покровительством Басты. Сам Вакуленко тоже принял участие в проекте, примерив амплуа Gorilla Zippo.
Очень просто. Присылайте свои работы на почту demo@gazgolder.com. Если кто-то из команды разглядит ваш потенциал, он обязательно об этом сообщит. По такому же принципу работают и другие отечественные музыкальные холдинги.
Резюмируем: детище Басты и Антимония оказало огромное влияние на отечественный шоу-бизнес. На рэп-тусовку — уж точно. В конце концов, на свете существует огромное количество музыкантов, подражающих Скриптониту и T-Fest. Да и авторитет Василия Вакуленко никто не ставит под сомнение. Наконец, команда «Газгольдера» всегда ратует за творческую свободу артистов. По крайней мере так утверждает небезызвестный ростовчанин. Правда это или нет, но стратегия работает.
Вы можете послушать резидентов именитого лейбла прямо сейчас, в стриминговом сервисе Звук. Любой трек тут обретет новые краски. Все благодаря высочайшему HiFi-качеству. Кроме того, в онлайн-кинотеатре Okko есть фильмы с участием Басты: «Газгольдер», «Клубаре», «BEEF: Русский хип-хоп»… А еще у нас в козырях — аптека, страховка, доставка еды, кешбэк и прочие бонусы. Интересно? Тогда скорее оформляйте подписку «СберПрайм» по ссылке ниже. Лучшее предложение — только для вас, дорогие читатели!