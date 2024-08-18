Лейбл Gazgolder: колыбель русского рэпа и не только

Наверное, сейчас вы подумаете, что у «Газгольдера» с самого начала все было в шоколаде. А вот и нет! Первые несколько лет расходы на творчество вообще не окупались. Даже дебютный альбом Басты — и тот едва-едва ротировался на радио. Один клип, конечно, показывали на «МУЗ-ТВ», но его трансляция обошлась лейблу в 15 тысяч долларов. Почему так складывалось? Всему виной — очень высокая конкуренция. В нулевые шоу-бизнес штурмовали Тимати, Банд’эрос и прочие. Музыка этих артистов играла из каждого утюга, и никому не было дела до молодого ростовского рэпера и его детища. Впрочем, Вакуленко не сдавался. Уж что-что, а нюх на перспективных музыкантов у него всегда был.