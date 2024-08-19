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В Перми на Каме оборудуют новое место у воды

Пермякам показали, как будет выглядеть новый участок камской набережной.

Источник: Орта

На набережной Камы уже началась реконструкция очередного участка — от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов.

В этом году предстоит завершить работы первого этапа. В частности, на откосе реки, чтобы укрепить берег, уложат 80 плит. Как сообщили в краевом правительстве, на песчаную косу, которая тянется здесь у берега, подсыплют слой свежего песка, а дно выровняют. К песчаной косе построят лестничный спуск.

Наверху устроят подпорную секцию для детской площадки, а также поставят ограждение. Облагородят причалы и дебаркадеры ГУ МЧС России по Пермскому краю, которые сейчас имеют не слишком привлекательный вид.

Впрочем, прогуляться по новому пляжу удастся только после завершения всей реконструкции, которая рассчитана на два года. В итоге общая дина пермской набережной увеличится до 3,5 километров, и она станет одной из самых длинных в стране.