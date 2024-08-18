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На Камчатке произошло сильное землетрясение и извержение вулкана Шивелуч

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у берегов Камчатки в ночь на воскресенье, сообщили российские СМИ.

Источник: Sputnik.md

По данным сейсмологов Единой геофизической службы РАН, толчки произошли в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, эпицентр землетрясения находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 6 км под морским дном.

Сильные подземные толчки ощутили в городе, но разрушения не были зафиксированы.

По данным МЧС, угрозы возникновения цунами нет.

В этот же день начал извергаться вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту 5 км, шлейф распространился на юго-восток. Выпадение пепла происходило в Усть-Камчатске и, вероятно, в Никольском на острове Беринга.

Второй выброс пепла произошел 18 августа на высоту 4,5 км, шлейф также распространился на юго-восток и протянулся на 1520 км. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.