На Камчатке произошло сильное землетрясение и извержение вулкана Шивелуч

По данным сейсмологов Единой геофизической службы РАН, толчки произошли в Тихом океане у юго-восточного побережья Камчатки, эпицентр землетрясения находился в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 6 км под морским дном.
Сильные подземные толчки ощутили в городе, но разрушения не были зафиксированы.
По данным МЧС, угрозы возникновения цунами нет.
В этот же день начал извергаться вулкан Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту 5 км, шлейф распространился на юго-восток. Выпадение пепла происходило в Усть-Камчатске и, вероятно, в Никольском на острове Беринга.
Второй выброс пепла произошел 18 августа на высоту 4,5 км, шлейф также распространился на юго-восток и протянулся на 1520 км. Активность вулкана опасна для местных авиаперевозок.
Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, его возраст — 60−70 тысяч лет. Он состоит из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч. Вулкан находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.