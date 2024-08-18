Оспа обезьян: как Казахстан предотвращает попадание в страну опасной инфекции

На сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну.
На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян.
Для предотвращения возможного распространения инфекции Министерство здравоохранения рекомендует гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности:
- Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с заражёнными обезьянами, крысами и другими животными.
- Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.
- Соблюдать гигиену. Регулярное мытьё рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.
- Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.
- Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
- Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения.