Госстандарт запретил продавать популярный польский гель для стирки

В Беларуси запретили продавать популярный польский гель для стирки. Моющее средство включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
Под запрет попал универсальный концентрированный гель для стирки белых и цветных тканей Gallus Professional 4 в 1, произведенный польской компанией Euduco KBC Group.
В Госстандарте обратили внимание на то, что изготовить умышленно указал, что этот гель для стирки «для стиральных машин». Хот на самом деле гель не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразование для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за превышения показателя пенообразующей способности. При норме не более 180 миллиметров его показатель составил около 202 миллиметров.
Запрет продажи геля вступает в силу с 21 августа.