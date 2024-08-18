Госстандарт запретил продавать популярный польский гель для стирки

В Госстандарте обратили внимание на то, что изготовить умышленно указал, что этот гель для стирки «для стиральных машин». Хот на самом деле гель не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразование для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за превышения показателя пенообразующей способности. При норме не более 180 миллиметров его показатель составил около 202 миллиметров.