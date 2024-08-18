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Госстандарт запретил продавать популярный польский гель для стирки

Польский гель для стирки запретили продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать популярный польский гель для стирки. Моющее средство включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

Под запрет попал универсальный концентрированный гель для стирки белых и цветных тканей Gallus Professional 4 в 1, произведенный польской компанией Euduco KBC Group.

В Госстандарте обратили внимание на то, что изготовить умышленно указал, что этот гель для стирки «для стиральных машин». Хот на самом деле гель не может применяться как моющее средство с нормируемым пенообразование для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за превышения показателя пенообразующей способности. При норме не более 180 миллиметров его показатель составил около 202 миллиметров.

Запрет продажи геля вступает в силу с 21 августа.

экономика
торговля