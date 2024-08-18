Проезд к двум остановкам общественного транспорта временно закрыли в Астане

«Перекрыт проезд к остановочному пункту “ТРЦ Хан-Шатыр” по проспекту Туран. В связи с этим маршруты №№ 26, 29, 29А, 32, 46, 50, 53, 55Б, 56, 66, 201 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте. Также перекрыт проезд к остановочному пункту “ЖК Кулагер” по улице Сыганак. В связи с этим маршруты №№ 29, 29А, 42, 49, 61, 63, 202 временно не осуществляют посадку высадку пассажиров на данном остановочном пункте».