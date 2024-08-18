Жительница Астаны сдала квартиру в аренду, но ее имущество сдали в ломбард

В Instagram Департамента полиции Астаны опубликовали информацию о том, что в Астане арендодатель понесла ущерб от действий жильцов.
"По словам потерпевшей, молодая женщина снимала квартиру в течение 6 месяцев. Первые четыре месяца аренда оплачивалась вовремя, но затем начались финансовые трудности, в связи с чем хозяйка квартиры дала временное разрешение на отсрочку.
Однако девушка, воспользовавшись доверием, сдала в ломбард принадлежащие хозяйке квартиры телевизор и утюг. После чего перестала выходить на связь", — рассказали в ДП.
Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РОП УП района Алматы установили 25-летнюю жительницу столицы.