Жительница Астаны сдала квартиру в аренду, но ее имущество сдали в ломбард

"По словам потерпевшей, молодая женщина снимала квартиру в течение 6 месяцев. Первые четыре месяца аренда оплачивалась вовремя, но затем начались финансовые трудности, в связи с чем хозяйка квартиры дала временное разрешение на отсрочку.