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Жительница Астаны сдала квартиру в аренду, но ее имущество сдали в ломбард

В Астане сдача квартиры в аренду закончилась тем, что телевизор и утюг владелицы сдали в ломбард, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Источник: pixabay.com

В Instagram Департамента полиции Астаны опубликовали информацию о том, что в Астане арендодатель понесла ущерб от действий жильцов.

"По словам потерпевшей, молодая женщина снимала квартиру в течение 6 месяцев. Первые четыре месяца аренда оплачивалась вовремя, но затем начались финансовые трудности, в связи с чем хозяйка квартиры дала временное разрешение на отсрочку.

Однако девушка, воспользовавшись доверием, сдала в ломбард принадлежащие хозяйке квартиры телевизор и утюг. После чего перестала выходить на связь", — рассказали в ДП.

Сообщается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники РОП УП района Алматы установили 25-летнюю жительницу столицы.