В Башкирии, собирая грибы, заблудился житель Челябинской области

Спасатели из Малояза проводили рейд на реке Юрюзань, когда услышали призыв о помощи. Дорогу домой грибник найти не смог, а телефон разрядился. Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда доставили мужчину на противоположный берег, где находится населенный пункт, и предоставили телефон для связи. Медпомощь жителю Челябинской области не требовалась.