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В Башкирии, собирая грибы, заблудился житель Челябинской области

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС пришли на помощь жителю Челябинской области. Мужчина заблудился, собирая грибы.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Спасатели из Малояза проводили рейд на реке Юрюзань, когда услышали призыв о помощи. Дорогу домой грибник найти не смог, а телефон разрядился. Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда доставили мужчину на противоположный берег, где находится населенный пункт, и предоставили телефон для связи. Медпомощь жителю Челябинской области не требовалась.