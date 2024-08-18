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Полиция Молдовы не допускала автобусы с людьми в Конгаз на открытие GagauziyaLand

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Полиция Молдовы останавливает и задерживает для досмотра автобусы, на которых жители разных регионов республики направляются в Гагаузию на открытие парка GagauziyaLand.

Источник: Sputnik.md

Парк развлечений построили в селе Конгаз и именно на этот день был намечен большой праздник по случаю открытия.

Несмотря на все попытки властей помешать, GagauziyaLand распахнула свои двери для жителей Молдовы, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Наконец мы дождались открытия GagauziyaLand. Этот проект — первый парк отдыха и развлечений на юге Молдовы. Тысячи семей с детьми из Гагаузии, Кагула, Тараклии, Чимишлии, Кантемира, Каушан, Леова, Бессарабки и других городов приехали к нам».

написала башкан Гагаузии Евгения Гуцул.

«Насколько надо быть деспотичными и циничными персонажами, чтобы в +36°C отдавать команду полиции останавливать детей, которые едут на праздник. Праздник, который устроить у власти нет ни сил, ни желания».

Так активист блока «Победа» Вячеслав Жуков прокомментировал действия полицейских, которые по приказу задерживают автобусы с людьми, едущими на открытие парка GagauziyaLand.

Ранее открытие парка развлечений было запланировано на День защиты детей на 1 июня, но в эти сроки не удалось завершить строительство. По данным руководства гагаузской автономии, молдавские власти чинили препятствия для доставки оборудования для строительства парка аттракционов.