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В Перми образовался провал на новой набережной в Закамске

Там прорвало водопровод.

Источник: Соцсети

Провал образовался на набережной в Закамске, администрация города Перми прокомментировала ситуацию.

В сообществе «Кировский район | Закамск» появилась информация о провале, который образовался на недавно благоустроенной набережной.

«Провал грунта глубиной более двух метров произошел недалеко от смотровой площадки в проекции ул. Оборонщиков», — написали в паблике.

В пресс-службе администрации Перми прокомментировали ситуацию. Со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство» в мэрии пояснили, что подрядная организация выполнила на набережной раскопки из-за прорыва водопровода.

«В выходные были проведены работы по ремонту водопровода, сейчас идут испытания системы, — рассказали perm.aif.ru в городской администрации. — После завершения всех работ, участок набережной, где были проведены раскопки, будет благоустроен».

Автор сообщения в паблике «Кировский район | Закамск» отмечает, что открытие набережной после капитального ремонта, который длился два с половиной года, произошло совсем недавно, в День города, 12 июня 2024 года.

ЖКХ