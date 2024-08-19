В Перми образовался провал на новой набережной в Закамске

Провал образовался на набережной в Закамске, администрация города Перми прокомментировала ситуацию.
В сообществе «Кировский район | Закамск» появилась информация о провале, который образовался на недавно благоустроенной набережной.
«Провал грунта глубиной более двух метров произошел недалеко от смотровой площадки в проекции ул. Оборонщиков», — написали в паблике.
В пресс-службе администрации Перми прокомментировали ситуацию. Со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство» в мэрии пояснили, что подрядная организация выполнила на набережной раскопки из-за прорыва водопровода.
«В выходные были проведены работы по ремонту водопровода, сейчас идут испытания системы, — рассказали perm.aif.ru в городской администрации. — После завершения всех работ, участок набережной, где были проведены раскопки, будет благоустроен».
Автор сообщения в паблике «Кировский район | Закамск» отмечает, что открытие набережной после капитального ремонта, который длился два с половиной года, произошло совсем недавно, в День города, 12 июня 2024 года.