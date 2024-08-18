В Молдове по второму кругу зацвели каштаны и расцвела сирень: Пора в нашей стране по два урожая в год выращивать наперекор властям

В Кишиневе в Дурлештах по второму кругу зацвели каштаны — это обнаружил журналист «КП».
А на Чеканах в Кишиневе расцвела сирень.
Погода запутала всех, включая растения.
Можно было бы радоваться, и задумываться о выращивании по два урожая в год в Молдове? Хотя минсельхоз и с одним не справляется, загнав фермеров в невыгодное положение. Но не все так просто!
Цветение каштанов в августа — вовсе не каприз природы, а самый яркий признак того, что деревья очень плохо себя чувствуют и жить им осталось совсем недолго, утверждают эксперты.
Как поясняют специалисты, один из факторов гибели деревьев — летняя жара и засуха. Из-за таких погодных условий эти влаголюбивые деревья ослабели, и у них осталось мало ресурсов — для того, например, чтобы справиться с таким вредителем, как минирующая моль.
Что касается сирени, то возможно, это такой сорт. Еще в начале прошлого столетия ученые, озабоченные тем, что сирень цветет только весной и всего две недели, вывели сорта, которые расцветают во второй раз в августе.