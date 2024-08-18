Временная навигация появилась на Ленинградском вокзале

Как уточняется, на привокзальной площади разместили баннеры и стикеры с картами близлежащей местности. На них можно увидеть все выходы со станций метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий. На схеме указаны оптимальные маршруты к пригородным поездам и поездам дальнего следования. На Ярославском и Ленинградском вокзалах обновили указатели, направляющие к перронам, — они стали крупнее.
«Вместе с коллегами из РЖД проведем масштабное обновление Ленинградского вокзала так, чтобы это не повлияло на расписание движения поездов пригородного и дальнего направлений. На визуальных материалах во всем транспорте мы наглядно показываем временные пути для пассажиров до пригородных поездов, поездов дальнего следования, а также касс, залов ожидания и камер хранения на Ярославском вокзале. Всего разместили более 160 информационных носителей различных форматов», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Так, на площади перед Ленинградским вокзалом появились мобильные указатели со стрелками и другими пиктограммами для пассажиров. Они показывают, как пройти на перроны. Синим цветом обозначили путь к поездам дальнего следования, зеленым — к пригородным составам.
Отмечается, что на всех пересадочных узлах Кольцевой линии метро разместили плакаты с информацией о закрытии здания вокзала и рекомендованными маршрутами.
«Увидеть эти материалы также можно более чем на 34 тыс. медиаэкранов в метро и наземном транспорте. Кроме того, узнать об изменениях привычных маршрутов помогут цифровые экраны на станциях Московского центрального кольца, в здании вокзала и на привокзальной площади. Информация также размещена на экранах билетных терминалов, а также пересадочном узле “Площадь Трех Вокзалов”», — говорится в материале.
Об изменениях информируют инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В вестибюлях, переходах и на эскалаторах метро, в пригородных поездах и поездах дальнего следования Ленинградского направления звучат аудиосообщения. Кроме того, аудиоинформирование организовано на девяти маршрутах трамваев, автобусов и электробусов вблизи вокзала. Аудиозаписи подготовили даже для пассажиров Московского вокзала в Санкт-Петербурге.
«Ремонт Ленинградского вокзала начался 11 августа. Его интегрируют в систему московского транспорта. Во время работ пассажиры могут пользоваться инфраструктурой Ярославского вокзала. Там расположены кассы дальнего следования, залы ожидания и камеры хранения. В здании Ленинградского вокзала продолжают работать зал повышенной комфортности и медицинский пункт, а на площади перед ним — кассы и билетные терминалы пригородных поездов. В будущем по мере изменения маршрутов пассажиров на привокзальной площади специалисты продолжат обновлять систему навигации и визуальные материалы», — добавили в пресс-службе.