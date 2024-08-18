Олбани
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временная навигация появилась на Ленинградском вокзале

Возле закрытого на ремонт Ленинградского вокзала установили элементы временной навигации, они помогут пассажирам быстрее находить дорогу до поездов и инфраструктуры вокзалов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, на привокзальной площади разместили баннеры и стикеры с картами близлежащей местности. На них можно увидеть все выходы со станций метро «Комсомольская» Сокольнической и Кольцевой линий. На схеме указаны оптимальные маршруты к пригородным поездам и поездам дальнего следования. На Ярославском и Ленинградском вокзалах обновили указатели, направляющие к перронам, — они стали крупнее.

«Вместе с коллегами из РЖД проведем масштабное обновление Ленинградского вокзала так, чтобы это не повлияло на расписание движения поездов пригородного и дальнего направлений. На визуальных материалах во всем транспорте мы наглядно показываем временные пути для пассажиров до пригородных поездов, поездов дальнего следования, а также касс, залов ожидания и камер хранения на Ярославском вокзале. Всего разместили более 160 информационных носителей различных форматов», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, на площади перед Ленинградским вокзалом появились мобильные указатели со стрелками и другими пиктограммами для пассажиров. Они показывают, как пройти на перроны. Синим цветом обозначили путь к поездам дальнего следования, зеленым — к пригородным составам.

Отмечается, что на всех пересадочных узлах Кольцевой линии метро разместили плакаты с информацией о закрытии здания вокзала и рекомендованными маршрутами.

«Увидеть эти материалы также можно более чем на 34 тыс. медиаэкранов в метро и наземном транспорте. Кроме того, узнать об изменениях привычных маршрутов помогут цифровые экраны на станциях Московского центрального кольца, в здании вокзала и на привокзальной площади. Информация также размещена на экранах билетных терминалов, а также пересадочном узле “Площадь Трех Вокзалов”», — говорится в материале.

Об изменениях информируют инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров. В вестибюлях, переходах и на эскалаторах метро, в пригородных поездах и поездах дальнего следования Ленинградского направления звучат аудиосообщения. Кроме того, аудиоинформирование организовано на девяти маршрутах трамваев, автобусов и электробусов вблизи вокзала. Аудиозаписи подготовили даже для пассажиров Московского вокзала в Санкт-Петербурге.

«Ремонт Ленинградского вокзала начался 11 августа. Его интегрируют в систему московского транспорта. Во время работ пассажиры могут пользоваться инфраструктурой Ярославского вокзала. Там расположены кассы дальнего следования, залы ожидания и камеры хранения. В здании Ленинградского вокзала продолжают работать зал повышенной комфортности и медицинский пункт, а на площади перед ним — кассы и билетные терминалы пригородных поездов. В будущем по мере изменения маршрутов пассажиров на привокзальной площади специалисты продолжат обновлять систему навигации и визуальные материалы», — добавили в пресс-службе.