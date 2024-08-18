Временная навигация появилась на Ленинградском вокзале

«Вместе с коллегами из РЖД проведем масштабное обновление Ленинградского вокзала так, чтобы это не повлияло на расписание движения поездов пригородного и дальнего направлений. На визуальных материалах во всем транспорте мы наглядно показываем временные пути для пассажиров до пригородных поездов, поездов дальнего следования, а также касс, залов ожидания и камер хранения на Ярославском вокзале. Всего разместили более 160 информационных носителей различных форматов», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.