Ожирение остается большой проблемой. Можно ли что-то с этим сделать?

За два с лишним года ковида выжившее взаперти население, грубо говоря, разъелось на стрессе, что вполне понятно и объяснимо. Заметьте, что именно в это время стали активно внедрять идею «домашней моды» (в рекламном варианте это были симпатичные домашние костюмы для лежания на диване с ноутбуком и иллюзорных занятий спортом на балконе, в реальности же люди получили индульгенцию на вытянутые треники и майки, которыми, по идее, уже надо мыть машину, если она не обидится). Тогда же бурным цветом зацвела мода на одичавший супероверсайз, дабы скрыть в огромном парашюте с рукавами в стиле Пьеро раздобревшие тела карантинящих. И лишь сейчас, спустя три года, мода начинает «худеть», борясь с засильем идеи «жирно-много-хорошо». Идет тяжело.