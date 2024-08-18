Казахстан усилил меры на границе и в аэропортах для недопущения ввозы оспы обезьян

«На сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян», — говорится в сообщении в воскресенье.
Для предотвращения возможного распространения инфекции минздрав рекомендует гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности:
1. Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с зараженными обезьянами, крысами и другими животными.
2. Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.
3. Соблюдать гигиену. Регулярное мытье рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.
4. Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.
5. Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
«Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения», — добавили в ведомстве.