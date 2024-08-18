Казахстан усилил меры на границе и в аэропортах для недопущения ввозы оспы обезьян

«На сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян», — говорится в сообщении в воскресенье.