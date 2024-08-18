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Казахстан усилил меры на границе и в аэропортах для недопущения ввозы оспы обезьян

Астана. 18 августа. КазТАГ — Казахстан усилил меры на границе и в аэропортах для недопущения ввозы оспы обезьян, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Источник: КазТАГ

«На сегодняшний день ни одного случая заболевания оспой обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Министерством здравоохранения приняты необходимые меры для предотвращения завоза инфекции в страну. На санитарно-карантинных пунктах, включая аэропорты и пограничные переходы, усилены меры контроля. Внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, где зарегистрированы случаи оспы обезьян», — говорится в сообщении в воскресенье.

Для предотвращения возможного распространения инфекции минздрав рекомендует гражданам, планирующим поездки в эндемичные страны, соблюдать меры предосторожности:

1. Избегать контакта с больными людьми и дикими животными. Вирус может передаваться при контакте с зараженными обезьянами, крысами и другими животными.

2. Использовать средства защиты. При контакте с животными или их продуктами важно использовать защитную одежду и перчатки.

3. Соблюдать гигиену. Регулярное мытье рук и использование дезинфицирующих средств помогает снизить риск передачи инфекции.

4. Не рекомендуется без крайней необходимости посещать страны, где уже зафиксированы случаи заражения оспой обезьян.

5. Обратиться к врачу при первых симптомах. При появлении сыпи, высокой температуры и других симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

«Министерство здравоохранения РК следит за эпидемиологической ситуацией и готово оперативно реагировать на любые изменения», — добавили в ведомстве.

здоровье