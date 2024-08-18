Дорожное полотно ремонтируют на Глазковском мосту в Иркутске

Мелкие повреждения струйно-инъекционным методом убирают на участках 2-й Железнодорожной, Сурнова, Геологов, Розы Люксембург, Партизанской, Грязнова, Академика Образцова, Левого берега Каи, Мира, бульвара Рябикова. На объездной микрорайона Ново-Ленино, 25-го Октября, Байкальской от Станиславского до Байкальского кольца, Малой Розе и в 20-м Советском переулке укладывают верхний слой асфальта на проезжей части. Кроме того, на улице Литвина устанавливают новые решетки на водоотводные лотки, а также наносят разметку на отремонтированные участки. А на участке улицы Байкальской (от Советской до Тимирязева) делают новые лестницы для пешеходов.