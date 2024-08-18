В Монголии нашли уникальную гробницу аристократки в желтом плаще

«Скелет взрослой женщины в возрасте от 40 до 60 лет, одетой в желтый шелковый плащ, был найден внутри деревянного гроба. Она принадлежала к элите, о чем свидетельствуют золотые серьги, серебряная чаша, бронзовый сосуд, золотой браслет, коралловые и стеклянные бусины, найденные в гробнице. Шелк, вероятно, был изготовлен в Южном Китае».