Бастрыкин заинтересовался гибелью рыбы в южноуральском озере

— В социальных сетях сообщается, что в Челябинской области на протяжении длительного времени в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки, что привело к массовой гибели рыбы. Отмечается, что вблизи водоёма организована несанкционированная мусорная свалка, отходы из которой также могут попадать в озеро, — рассказали в информационном центре СК России.
Озеро Большой Кременкуль находится в Сосновском районе, в шести километрах от западной границы Челябинска. Его площадь составляет 3,7 квадратных километра. В озере обитают карп, карась, ротан, налим, пелядь, окунь, сиг, рипус, сырок.
На жалобы южноуральцев отреагировали сотрудники регионального управления Следственнного комитета. Они организовали процессуальную проверку..
— Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по её итогам решении, — добавили в инфоцентре.
Исполнение поручения, а также ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.