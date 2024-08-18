Бастрыкин заинтересовался гибелью рыбы в южноуральском озере

— В социальных сетях сообщается, что в Челябинской области на протяжении длительного времени в озеро Большой Кременкуль сливаются канализационные стоки, что привело к массовой гибели рыбы. Отмечается, что вблизи водоёма организована несанкционированная мусорная свалка, отходы из которой также могут попадать в озеро, — рассказали в информационном центре СК России.