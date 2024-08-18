В возрасте 79 лет скончался легендарный актер дубляжа Борис Быстров

Не стало Бориса Быстрова — актера озвучки и Народного артиста РФ. Его голосом говорили персонажи Майкла Кейна: к примеру, дворецкий Альфред из трилогии «Темный Рыцарь» (2005−2012) Кристофера Нолана. Быстров в том числе прославился как голос Гомера Симпсона из «Симпсонов» (1989-…).