День воздушного флота России и 90-летие авиазавода отметили в Иркутске

В Иркутске в парке «Комсомольский» прошел концерт, приуроченный ко Дню воздушного флота России и 90-летию авиазавода. Участие в мероприятии приняли депутат Законодательного собрания региона Сергей Баляскин, глава Ленинского округа Светлана Колотовкина, депутат городской Думы Алексей Савельев, председатель Общественной палаты Иркутска Станислав Гольдфарб, начальник отдела капитального строительства и реконструкции авиационного завода Артур Бектемиров и директор сетевой компании «Иркут» Павел Кудеев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— Сейчас в парке «Комсомольский» продолжается благоустройство. Эта территория уже стала центром притяжения не только для жителей Второго Иркутска, но и других районов, — отметила глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.
Участие в концертной программе приняли артисты музыкального театра имени Н. М. Загурского Гейрат Шабанов и Станислав Чернышев, а также струнный оркестр выпускников музыкального колледжа имени Ф. Шопена, дипломант и лауреат всероссийских, международных, региональных конкурсов Ева Адамова, хор областной филармонии и пианист Михаил Будников, концертмейстер театра пилигримов имени В. И. Соколова Софья Демидюк.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18 августа в Иркутске состоится выставка авиационной техники, посвященной Дню воздушного флота России. На ней представят учебные машины: вертолет Ми-8, а также самолеты Ту-154, Ан-24 и Ил-46.