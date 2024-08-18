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Дождь, град и зной. Прогноз погоды на 19 августа

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальная температура воздуха по стране 19 августа достигнет плюс 35 градусов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°

«В дневные часы 19 августа во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет плюс 35 градусов, на остальной территории республики — плюс 30−34 градуса. Днем во многих районах страны ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами 21−24 м/с, по северо-западной части в отдельных районах 25 м/с, местами по республике — сильные ливни, град», — рассказали в центре.

Ночью по стране ожидается переменная облачность, местами по северо-западу -кратковременные дожди, грозы.

«Ночью и утром в отдельных районах — слабый туман. Ветер юго-восточный слабый, ночью при грозах порывистый. Минимальная температура воздуха ночью от плюс 14 до плюс 20», — рассказали в центре.

Максимальная температура днем от плюс 25 градусов по северо-западу до плюс 35 по юго-востоку.