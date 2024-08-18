Дождь, град и зной. Прогноз погоды на 19 августа

«В дневные часы 19 августа во многих районах Гомельской области максимальная температура воздуха достигнет плюс 35 градусов, на остальной территории республики — плюс 30−34 градуса. Днем во многих районах страны ожидаются грозы, при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, местами 21−24 м/с, по северо-западной части в отдельных районах 25 м/с, местами по республике — сильные ливни, град», — рассказали в центре.