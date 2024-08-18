Печальная красота

Ты не знаешь, почему ты его помнишь. Но этот образ остался у тебя в памяти и стал частью твоего личного опыта. Вот так случилось со мной, когда я в детстве впервые увидел Делона в фильме «Зорро». Я не знал тогда, кто такой Делон. Я просто увидел мужчину невероятной харизмы. Тогда я не знал этого слова, сейчас знаю. А тогда, я хорошо помню, не мог оторвать глаз от экрана, точно так же, как смотрел «Черный тюльпан» или картину совершенно из другого ряда — «Затмение». Слишком высоко взлетает он над обыденностью, этот прекрасный киногерой с бесконечно грустными глазами.