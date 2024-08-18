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Мемориал «Шерпенский плацдарм» благоустроили к годовщине освобождения Молдовы

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Поисковое движение Молдовы, при поддержке Русского дома в Кишиневе, провели работы по благоустройству на мемориале «Шерпенский плацдарм».

Источник: Sputnik.md

Об этом сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

По его словам, привели в порядок воинское кладбище и народный мемориал памяти воинов 13-го отдельного штрафного батальона 3-го Украинского фронта. Поисковики выкосили траву, полили деревья, обновили краску на обелисках.

Как добавил Петрович, акция прошла в рамках подготовки к празднованию 80-летия освобождения Молдовы от фашизма. Так священные места боевой славы приведены в соответствующий памяти героев вид.

Ранее на плацдарме захоронили останки еще 15 красноармейцев, найденных поисковиками на территории Республики Молдова. всего на воинском кладбище у мемориала захоронены более 300 останков солдат.

К годовщине освобождения будут открыты восстановленные памятники и мемориалы в различных регионах страны.

«Двадцать четвертого августа в Кишинёве состоится марш, посвящённый 80-й годовщине освобождения столицы. Участники шествия пройдут от памятника героям до Дома офицеров, возложат цветы и примут участие в торжественных мероприятиях,» — сообщил Петрович.

Кроме Кишинева, мероприятия пройдут на Шерпенском плацдарме, а также других городах республики.