Мемориал «Шерпенский плацдарм» благоустроили к годовщине освобождения Молдовы

Об этом сообщил глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
По его словам, привели в порядок воинское кладбище и народный мемориал памяти воинов 13-го отдельного штрафного батальона 3-го Украинского фронта. Поисковики выкосили траву, полили деревья, обновили краску на обелисках.
Как добавил Петрович, акция прошла в рамках подготовки к празднованию 80-летия освобождения Молдовы от фашизма. Так священные места боевой славы приведены в соответствующий памяти героев вид.
Ранее на плацдарме захоронили останки еще 15 красноармейцев, найденных поисковиками на территории Республики Молдова. всего на воинском кладбище у мемориала захоронены более 300 останков солдат.
К годовщине освобождения будут открыты восстановленные памятники и мемориалы в различных регионах страны.
«Двадцать четвертого августа в Кишинёве состоится марш, посвящённый 80-й годовщине освобождения столицы. Участники шествия пройдут от памятника героям до Дома офицеров, возложат цветы и примут участие в торжественных мероприятиях,» — сообщил Петрович.
Кроме Кишинева, мероприятия пройдут на Шерпенском плацдарме, а также других городах республики.