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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Братск с рабочей поездкой

Глава региона посетит социально-значимые объекты и встретится с жителями.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прилетел в Братск с рабочим визитом. Об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.

— За несколько дней планирую посетить многие социально-значимые объекты, дороги, встречусь с представителями ветеранских организаций, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Вечером 19 августа глава региона встретится с жителями города в театрально-концертном зале «Братск-АРТ». Губернатор пообещал ответить на интересующие вопросы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре состоялся концерт, посвященный празднованию Дня воздушного флота России и 90-летию авиазавода. Мероприятие прошло в парке «Комсомольский».