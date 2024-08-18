Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прибыл в Братск с рабочей поездкой

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прилетел в Братск с рабочим визитом. Об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.
— За несколько дней планирую посетить многие социально-значимые объекты, дороги, встречусь с представителями ветеранских организаций, — сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Вечером 19 августа глава региона встретится с жителями города в театрально-концертном зале «Братск-АРТ». Губернатор пообещал ответить на интересующие вопросы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре состоялся концерт, посвященный празднованию Дня воздушного флота России и 90-летию авиазавода. Мероприятие прошло в парке «Комсомольский».