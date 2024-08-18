Басист Avenged Sevenfold заявил, что его удивило шоу Gojira на Олимпийских играх

Однако в этот раз он оказался в другой комнате, поэтому не сразу понял, что происходит. Услышав метал, Джонни очень удивился и только потом узнал на экране своих коллег по жанру — французский метал-коллектив Gojira. Крайст подчеркнул, что был «очень за них счастлив», но в то же время позавидовал, что такая возможность досталась именно им, а не Avenged Sevenfold. Как передает Metal Injection, Крайст едва не принял решение переехать во Францию.