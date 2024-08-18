Олбани
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 19 по 21 августа

Пресс-служба «Казгидромета» предоставила прогноз на 19, 20 и 21 августа в Астане, Алматы и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°
Источник: Zakon.kz

Астана.

19 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

20 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер 9−14, днем порывы до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +18+20°.

21 августа: переменная облачность, ночью и утром — дождь, гроза, днем — переменная облачность, без осадков. Ветер 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +21+23°.

Алматы

19 августа: ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем — переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +25+27°.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.

21 августа: ночью переменная облачность, без осадков, днем — переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

Шымкент

19 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +30+32°.

20 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +32+34°.

21 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +33+35°.