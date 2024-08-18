Умер французский актер Ален Делон

Актерскую карьеру Делон начал после службы на флоте. Первым на него обратил внимание американский «ловец талантов» импресарио Гарри Уилсон, который предложил ему семилетний контракт на работу в Голливуде — но актер выбрал работу на родине. Он дебютировал с небольшой ролью в триллере Ива Аллегре 1957 года «Когда вмешивается женщина». Яркая внешность Делона сразу произвела впечатление, и он быстро стал получать главные роли. В 1958 году актер сыграли солдата фильме «Кристина», его коллегой по съемочной площадке стала актриса Роми Шнайдер, сыгравшая дочь музыканта. Киношный роман превратился в реальный, что подтвердило растущую репутацию Делона как секс-символа.