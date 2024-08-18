В возрасте 86 лет умер лидер ритм-энд-блюз-группы The Zodiacs Морис Уильямс

Стало известно о кончине Мориса Уильямса — ритм-энд-блюз-исполнителя, выступавшего вместе с группой The Zodiacs. Хотя музыкант умер еще 6 августа, об этом стало известно только сейчас.
Коллектив добился успеха в 1960-м, выпустив трек Stay. Несмотря на небольшую длительность всего в полторы минуты, композиции удалось взлететь на верхушку чарта Billboard. К сожалению, The Zodiacs больше не удалось повторить этот триумф.
Как напоминает Billboard, песни, написанные Уильямсом, часто исполнялись другими музыкантами. Любопытно, что именно в их репертуаре они становились хитами.
Ранее этим летом стало известно о трагической гибели участников семейной группы The Nelons.