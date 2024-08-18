В Ростове работы по реставрации фонтана «Атлант» выполнили почти на 50 процентов

В Ростове продолжается реставрация фонтана «Атлант» на Театральной площади. Работы были начаты весной, и, как сообщили в пресс-службе администрации города, они уже выполнены на 47 процентов.
— Демонтирована тротуарная плитка и поребрик на площади, а также гранитная плитка на каскаде фонтана. Произведена замена наружных сетей освещения. Прокладываются технологические трубопроводы к чаше из нержавеющей стали, — прокомментировали в администрации.
Мастера уже благоустраивают близлежащее пространство: монтируют гранитные поребрики и плитку, готовят площадку для тротуаров и дорожек.
— В чаше фонтана выполнена реставрация архитектурной композиции «Атланты» — они уже установлены на свое место, — добавили в мэрии.
По плану, фонтан должен быть готов к маю следующего года.