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В Ростове работы по реставрации фонтана «Атлант» выполнили почти на 50 процентов

В Ростове у «Атланта» демонтировали плитку и заменили часть сетей освещения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове продолжается реставрация фонтана «Атлант» на Театральной площади. Работы были начаты весной, и, как сообщили в пресс-службе администрации города, они уже выполнены на 47 процентов.

— Демонтирована тротуарная плитка и поребрик на площади, а также гранитная плитка на каскаде фонтана. Произведена замена наружных сетей освещения. Прокладываются технологические трубопроводы к чаше из нержавеющей стали, — прокомментировали в администрации.

Мастера уже благоустраивают близлежащее пространство: монтируют гранитные поребрики и плитку, готовят площадку для тротуаров и дорожек.

— В чаше фонтана выполнена реставрация архитектурной композиции «Атланты» — они уже установлены на свое место, — добавили в мэрии.

По плану, фонтан должен быть готов к маю следующего года.