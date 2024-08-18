Знаменитый рок-фестиваль «Вудсток» прошел 55 лет назад

— Думаю, это уже зависит от каких-то конкретных хиппи-компаний — ситуация могла быть разной в Москве, Киеве, Тбилиси, Алма-Ате. Если говорить о конкретно московских и ленинградских хиппарях, — то, нет, русскоязычной музыки мы вообще не слышали, мы ей не интересовались и относились к ней с презрением. Я знаю, что в Эстонии, например, было немного по-другому, поскольку там рок-музыка была легализована, в отличие от России. Было много эстонских групп, которые пели по-эстонски, местные хиппи их очень любили. Что касается Москвы, единственной популярной в хипповой среде русскоязычной группой была «Машина времени» Андрея Макаревича. Все остальные группы или пели по-английски, или играли инструментальную музыку, или были очень малоизвестны.