Метал-группа Sleep Token анонсировала выход графического романа Teeth Of God

В прошлом мае Sleep Token выпустили свой третий альбом Take Me Back To Eden. Лонгплей не только принес группе мейнстримную популярность, но и попал во многие рейтинги метал-релизов по итогам года. Билеты на концерт Sleep Token на Уэмбли были распроданы за десять минут.