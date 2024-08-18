Радий Хабиров рассказал о планах по развитию и поддержке колледжей

Так, в республике уже увеличили план приема на профильные специальности в колледжах на 580 человек, а в будущем показатель доведут до двух-трех тысяч. Радий Фаритович отметил, что к решению задачи следует «подойти творчески» и поручил минобразования провести соответствующую работу в этом году.