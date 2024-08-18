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Радий Хабиров рассказал о планах по развитию и поддержке колледжей

На ежегодном августовском педагогическом совещании Радий Хабиров обсудил с представителями педагогического сообщества задачи развития отрасли до 2030 года.

Они включают обновление материально-технической базы школ, поддержку специалистов, развитие работы по профориентации школьников. В Башкирии наблюдается необходимость развития системы среднего профобразования для обеспечения предприятий специалистами.

Так, в республике уже увеличили план приема на профильные специальности в колледжах на 580 человек, а в будущем показатель доведут до двух-трех тысяч. Радий Фаритович отметил, что к решению задачи следует «подойти творчески» и поручил минобразования провести соответствующую работу в этом году.

образование