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Дожди и туманы: какой будет погода в Казахстане 19 августа

АЛМАТЫ, 18 авг — Sputnik. Под влиянием северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Олбани: +24° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +19°

Ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, востоке, юго-востоке страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе — ночью и утром туман.

В Атырауской, Абайской областях, на севере Улытауской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангыстауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на юге, юго-востоке области Жетысуской, северо-западе, в центре Мангыстауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в мегаполисах.

Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла.

Алматы: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 25−27 тепла.

Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.