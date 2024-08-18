Дожди и туманы: какой будет погода в Казахстане 19 августа

Ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, востоке, юго-востоке страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе — ночью и утром туман.
В Атырауской, Абайской областях, на севере Улытауской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангыстауской, на северо-западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на юге, юго-востоке области Жетысуской, северо-западе, в центре Мангыстауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 21−23 тепла.
Алматы: переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 25−27 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.