Дожди и туманы: какой будет погода в Казахстане 19 августа

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на юге, юго-востоке области Жетысуской, северо-западе, в центре Мангыстауской, на юго-западе, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской областей, на юге Улытауской, на западе, северо-западе, юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.