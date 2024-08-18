Стали известны распоряжения Алена Делона о своих похоронах

Продолжительная болезнь наложила отпечаток на актера, вспоминает издание Gala о его интервью. В беседах Делон легко говорил о смерти и делился своими соображениями о собственных похоронах. В частности, в 2018 году он говорил, что бельгийская овчарка Лубо станет его последним четвероногим компаньоном. В Души насчитывается 35 могил и рядом с ними должен быть похоронен как Лубо, так и актер. «Я хочу, чтобы меня похоронили среди моих животных», — сказал в интервью артист. Он также уточнил — если Лубо умрет раньше него, то он не будет брать нового питомца. Делон также подумывал усыпить пса, если почувствует свой скорый уход, для того, чтобы животное от тоски не «скончалось на его могиле».