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R&B-исполнитель Usher во второй раз перенес начало тура из-за травмы шеи

R&B-исполнитель Usher снова перенес свой тур Past Present Future. Причиной стала травма шеи, полученная на этой неделе. Первый концерт должен был состояться 16 августа, но исполнитель не успел поправиться и отменил его за несколько часов до начала.

Источник: Звук

R&B-исполнитель Usher снова перенес свой тур Past Present Future. Причиной стала травма шеи, полученная на этой неделе. Первый концерт должен был состояться 16 августа, но исполнитель не успел поправиться и отменил его за несколько часов до начала.

По словам Ашера, теперь тур начнется 20 августа. Три шоу, запланированные для начала тура в Атланте, состоятся в декабре. О решении музыканта сообщает Entertainment Weekly.

Турне, которое охватит десятки городов Америки и несколько стран Европы, было объявлено вскоре того, как музыкант выступил на Суперкубке. Также в этом году Ашер выпустил лонгплей Coming Home, ставший для него первым полноценным релизом за восемь лет.

Ранее музыкант был номинирован на «Эмми» вместе с Дональдом Гловером.