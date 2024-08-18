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На Украине снова вводят графики отключения электроэнергии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Графики отключения электроэнергии снова вводятся на Украине из-за роста потребления на фоне жары, сообщили в «Укрэнерго».

Источник: Reuters

«Завтра, 19 августа, с 17.00 до 21.00 (совпадает с мск — ред.) будет применяться одна очередь отключений… Причина применения мер ограничения — рост потребления из-за жары», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго».

Глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме Украины периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко попросил жителей страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

энергетика