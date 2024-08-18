В возрасте 75 лет скончался Грег Кинн, известный хитом The Breakup Song

Стало известно о кончине Грега Кинна — американского музыканта, заработавшего популярность в 80-е. Ему было 75 лет. По сообщениям его публициста, причиной смерти стала длительная борьба с Альцгеймером.
Музыкальная карьера Кина началась в 1970-е, когда он переехал в Сан-Франциско. Его уважали за уникальную смесь рок- и поп-музыки, а также блюза и фолка. Считалось, что талант музыканта оказал значительное влияние на локальную сцену.
В 1976-м Кин собрал группу, к которой также присоединились басист Стив Райт, гитарист Робби Данбар и барабанщик Ларри Линч. Длительное время коллектив зарабатывал репутацию, но в 1981-м выпустил первый хит The Breakup Song (They Don’t Write "Em). Как сообщает Entertainment Weekly, композиции удалось добраться до 15-й строчки чарта Billboard. Спустя два года коллектив добился новой вершины, когда трек Jeopardy занял вторую строчку позади хита Beat It Майкла Джексона.
Помимо музыки, Кин выпускал хоррор-рассказы и работал радио-диджеем на станции KUFX-FM последние 20 лет.
Ранее стало известно о кончине Мориса Уильямса, выступавшего с ритм-энд-блюз группой The Zodiacs.