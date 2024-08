В возрасте 75 лет скончался Грег Кинн, известный хитом The Breakup Song

В 1976-м Кин собрал группу, к которой также присоединились басист Стив Райт, гитарист Робби Данбар и барабанщик Ларри Линч. Длительное время коллектив зарабатывал репутацию, но в 1981-м выпустил первый хит The Breakup Song (They Don’t Write "Em). Как сообщает Entertainment Weekly, композиции удалось добраться до 15-й строчки чарта Billboard. Спустя два года коллектив добился новой вершины, когда трек Jeopardy занял вторую строчку позади хита Beat It Майкла Джексона.