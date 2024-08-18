В Ростове с понедельника сотни горожан останутся без света

В Ростове с понедельника, 19 августа, в ряде районов запланировано отключение электроэнергии. Как сообщили в «Донэнерго», это связано с работами на линиях.
Так, 19 августа с 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Искусственная 18−28, 25−45; ул. Н. Нольная 7−15, 32−56; ул. 1-я линия 31−77, 40−68; ул. 3-я линия 35−71, 34−60; ул. 5-я линия 31−57, 26−56; ул. 1-я Пролетарская 83−97, 78−102; ул. Мясникова 102−108.
Во вторник, 20 августа, с 9:00 до 16:00 света не будет по адресам: ул. Беляева 7/1, 9, 11, 11/1, 13/58; ул. Солнечная; ул. 2-я Циолковского.
В среду, 21 августа, с 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет по адресам: ул. Б. Садовая 68−70, 76; ул. Шаумяна 55, 84; пер. Семашко 38.