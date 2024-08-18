Coldplay раскрыли треклист пластинки MOON MUSIC

Британская поп-рок-группа Coldplay поделилась треклистом пластинки MOON MUSIC, выход которой запланирован на 4 октября. Всего в пластинку войдет десять песен, притом одна из них уже вышла синглом.
Поклонники уже смогли ознакомиться с треком feelslikeimfallinginlove, который расположен в треклисте вторым. Помимо него, как передает Consequence, MOON MUSIC будет включать следующие композиции:
Как сообщалось ранее, продюсером пластинки станет Макс Мартин. По словам Coldplay, альбом станет своего рода «вторым томом» их предыдущей работы Music of the Spheres (2021).
На этой неделе стало известно, что группа побила рекорд Элтона Джона и устроила самый прибыльный рок-тур в истории.