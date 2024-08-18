Музыка их снизала: как Юрий Башмет собрал сотни юных талантов из СНГ и БРИКС

— Всероссийский юношеский симфонический оркестр наконец получил статус федерального, чего мы так долго добивались, — рассказал «Известиям» Юрий Башмет. — Каждые два года у нас обновляется его состав. Мы создавали оркестр не с целью собрать музыкантов, а для того, чтобы обучить их, чтобы они начали разбираться в музыке. У них появляется возможность поработать с легендарными исполнителями, которые выступают с оркестром в качестве солистов. Сейчас состав очень сильный. Как правило, это победители местных и других конкурсов. Так что в России есть таланты.