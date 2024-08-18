Музыка их снизала: как Юрий Башмет собрал сотни юных талантов из СНГ и БРИКС

Меньше недели потребовалось двум сотням молодых музыкантов из стран СНГ и БРИКС, чтобы впервые встретиться в Москве, отрепетировать незнакомую программу и принять участие во II Фестивале юношеских оркестров мира. Он прошел в парке «Зарядье» с 16 по 18 августа, и выступление двух новых сводных оркестров стали его изюминкой. А всего на фестивале в этом году было представлено 18 стран. Инициаторами проведения форума стали народный артист СССР Юрий Башмет и руководство Всероссийского юношеского симфонического оркестра. «Известия» побывали на фестивале, оценили его размах, стали свидетелями изумления Юрия Башмета от возраста юных китайских музыкантов, поговорили с маэстро об искусстве будущего и дебюте его внука.
Большой амфитеатр парка «Зарядья» вмещает 2,5 тыс. зрителей. Но каждый концерт фестиваля собирал гораздо больше. Вход на музыкальный опен-эйр был свободным. Кому не досталось места на скамейках, готовы были сидеть на траве. Публику ожидали девять концертов. В завершении каждого дня за пульт вставал лично Юрий Башмет. Специально для фестиваля он впервые собрал сводные юношеские симфонические оркестры стран БРИКС и СНГ, которые представили уникальные программы.
— Это очень правильно через музыку объединять страны с учетом огромного вклада русской музыки и исполнительской школы, который очевиден для всего мира, — рассказал «Известиям» исполнительный директор фестиваля Дмитрий Гринченко. — Идея привезти ребят из разных государств в Москву, чтобы они выступили на одном концерте, — своевременная. Это были наши амбиции, собрать их.
В оркестрах БРИКС и СНГ были представлены практически все страны, входящие в объединения, — не доехали только ребята из Туркмении. Музыканты присылали заявки для участия в международном проекте в видеоформате. Оценивая уровень мастерства, эксперты, подтверждали или нет соответствие статусу оркестра. В каждый коллектив набрали около сотни ребят.
Юрий Башмет не первый раз собирает сессионные коллективы. Создан и продолжает успешно работать Всероссийский юношеский симфонический оркестр. В этом году был новый набор. В нем приняли участие около тысячи юных музыкантов. Конкурс был пять человек на место. В основном составе — 190 музыкантов, а в расширенном — 200. В нем представлены практически все регионы, в том числе отбор прошли несколько ребят из Луганска.
— Всероссийский юношеский симфонический оркестр наконец получил статус федерального, чего мы так долго добивались, — рассказал «Известиям» Юрий Башмет. — Каждые два года у нас обновляется его состав. Мы создавали оркестр не с целью собрать музыкантов, а для того, чтобы обучить их, чтобы они начали разбираться в музыке. У них появляется возможность поработать с легендарными исполнителями, которые выступают с оркестром в качестве солистов. Сейчас состав очень сильный. Как правило, это победители местных и других конкурсов. Так что в России есть таланты.
В состав этого оркестра попал и внук Юрия Башмета 18-летний Грант. И оттого выступление для маэстро очень ответственно.
— У моего внука премьера, — рассказал народный артист СССР. — Он играет на скрипке. Для меня был сюрприз, что он пришел прослушиваться в оркестр. Все знают, что он очень хорошо играет. Моя дирекция ему предложила. И он выдержал конкурс.
На фестивале музыканты Всероссийского юношеского симфонического оркестра представили программу, которую недавно обкатали на гастролях в Ярославле и Костроме. Отрывки из произведений русских композиторов: Чайковский «Пиковая дама», Прокофьев «Ромео и Джульетта», Бородин «Князь Игорь». Солистом тогда выступал звезда мировой оперной сцены Эльдар Абдразаков. Программа недетская, как говорит Башмет. Средний возраст музыкантов 17−18 лет. Самому старшему — 22 года. Но на фестивале в Москве маэстро покорили участники из Китая. И возраст шокировал Юрия Абрамовича.
— У нас шла репетиция, и в это время подъехал автобус, из него вышел китайский оркестр, а с ними маленькая девочка, — вспоминает Юрий Башмет. — Она идет и тащит за собой чемодан и скрипичный футляр с инструментом. Я поинтересовался, сколько же ей лет. Восемь. Что она умеет? Не представляю даже. Я только начал в восемь лет, а она уже гастролирует.
В оркестре из Китая несколько юных музыкантов. Мальчику девять лет и две девочки, которым по восемь лет. Как рассказал Дмитрий Гринченко, эти дети играют в юношеском оркестре Пекинской филармонии. Китай похож на СССР, ребята рано начинают заниматься музыкой, и там довольно рано профессионально ориентируют наиболее одаренных из них.
— Москва для меня — вторая родина, — рассказала «Известиям» Фэйху Цзяо. — Когда мы получили приглашение от маэстро Башмета, я сказал, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы приехать в Россию и сыграть китайскую музыку. Мы подготовили произведения современных китайских композиторов. Публика воспринимала ее с интересом. У нас есть свои национальные инструменты, на них музыканты играют аутентичную музыку. Но в Москву мы привезли европейский симфонический состав оркестра.
После того как в августе 2023 года в Москве прошел первый фестиваль, было принято решение сделать его ежегодным. На этот раз в Москве свою программу представили коллективы из Сербии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска.
А два новых сводных интернациональных оркестра стран СНГ и БРИКС впервые собрались и сыгрались уже в Москве. Музыканты первого приехали в российскую столицу 12 августа. А оркестр БРИКС собрался 13 августа. Дважды в день они репетировали. Также ребята отдельно по инструментальным группам занимались с педагогами, разучивая свои партии. Оркестр СНГ порадовал зрителей Моцартом. А программа оркестра стран БРИКС — произведения Чайковского и Россини.
— Мы хотели сделать хороший, профессиональный проект, объединяющий музыкантов из разных стран мира, и к этому стремились, — рассказал Дмитрий Гринченко. — Сложности в любом деле есть, но не стоит на них зацикливаться, их нужно просто решать. В помощь был соорганизатор фестиваля — департамент культуры Москвы и мэрия столицы. Помогали совершенно на разных уровнях: исполнительные комитеты СНГ и БРИКС, посольства этих стран в России и сотрудники российских посольств за рубежом. Все с большим интересом и душой откликнулись на идею проведения фестиваля. Министерство культуры РФ направляло письма коллегам в страны БРИКС и СНГ с просьбой, чтобы ребята приняли участие в сводных оркестрах.
Фестиваль проходил в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».Его задача — подружить искусство и технологии. Каково оно — искусство будущего? Какой будет симфоническая музыка? Отвечая на эти вопросы, народный артист СССР Юрий Башмет говорит:
— Не надо гадать. Очевидно, что десятилетия, столетия живут классические шедевры. Всё равно всё базируется на Бахе, Шумане, Моцарте. А еще вечна наша классика — Глинка, Чайковский, Рахманинов, Губайдулина, Шнитке. Русская музыка не только талантливая, но еще и умная. Поэтому будет жить вечно. Это как любовь, пока любим — живем.
О том, что Башмета с его юными коллегами любят, говорят цифры. На выступлении его оркестрантов в Самаре было 36 тыс. зрителей. В усадьбе Чайковского в Клину присутствовало 12 тыс. зрителей. А выступления маэстро в «Зарядье» собрало более 12 тыс. И это к вопросу о том, падает ли интерес к классической музыке. Нет — только растет.