Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин вечером в воскресенье прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом. У главы Российского государства насыщенная программа, главным событием которой станут полноформатные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Они пройдут 19 августа в государственной резиденции «Загульба», одной из главных тем станет нормализация отношений Азербайджана и Армении.
Встреча российской делегации в бакинском аэропорту прошла по правилам, предусмотренным для высшего, государственного уровня визита — с почетным караулом. У трапа Владимира Путина приветствовал первый заместитель председателя правительства Азербайджана Ягуб Эюбов. Из аэропорта российский лидер отправился в домашнюю резиденцию своего азербайджанского коллеги — Ильхам Алиев с супругой дали неформальный ужин в честь гостя.
Сегодня президенты встретятся уже в официальной обстановке. Ожидается, что в центре их внимания будут двусторонние отношения, актуальные вопросы международной и региональной повестки. В том числе Путин и Алиев обсудят вопрос азербайджано-армянского урегулирования. Как отмечается в материалах Кремля, Москва готова продолжать оказывать содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе», — сообщается в материалах. По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.
Ожидается, что в рамках визита Путин и Алиев также посетят «Белый город» — проект, предусматривающий восстановление и развитие восточной части центра Баку, где когда-то были предприятия нефтяной промышленности, а сейчас строятся современные жилые кварталы. Также российский президент примет участие в церемонии возложения венка к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и посетит кафедральный собор Святых Жен-мироносиц. Завершится визит российского президента в Азербайджан государственным приемом от имени Ильхама Алиева.
Добавим, что Путин и Алиев находятся в постоянном контакте. В 2024 году это уже их третья очная встреча.