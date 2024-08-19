Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Сегодня президенты встретятся уже в официальной обстановке. Ожидается, что в центре их внимания будут двусторонние отношения, актуальные вопросы международной и региональной повестки. В том числе Путин и Алиев обсудят вопрос азербайджано-армянского урегулирования. Как отмечается в материалах Кремля, Москва готова продолжать оказывать содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном. «Ключевыми задачами остаются подписание мирного договора, продвижение процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, разблокирование транспортно-логистических и экономических связей в регионе», — сообщается в материалах. По итогам визита планируется принять Совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы.