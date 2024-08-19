Станкевич: Тарифы на газ не должны расти из-за дополнительных расходов компаний

Произошло сокращение поставок в Европу более чем в три раза, при этом звучат заявления от руководства ЕС о полном отказе от российского газа в ближайшее время. Стабилизируется постепенно и ценовая ситуация, что не позволяет надеяться на сохранение выручки при падающих объемах поставок. Таким образом, в сравнении с предыдущими периодами, с одной стороны, прибыль от европейского экспорта резко сокращается, а с другой стороны, с 2022 года сильно увеличилась налоговая нагрузка. Как результат — уже с 2023 года прибыль компании, ответственной за решение социальных задач (газификации), уходит в отрицательную зону.