Приехали на «Юг»: новый сериал с Могильниковым и джаз в ночном метро

Минувшая неделя в календаре светских мероприятий Москвы была за представителями арт-индустрии. Начали в понедельник, 12 августа, в ЦСИ «Винзавод», где открылась экспозиция на специально сооруженном для нее мосту. Во вторник на выставке в Московском Доме художника принимала Евгения Васильева. А в четверг светская Москва устремилась на Art Weekend в Cube.Moscow, где открылось 14 новых выставок современного искусства. На этом череда вернисажей закончилась и слово взяли музыканты: в ночь на субботу в столичном метро играли джазовые артисты. А завершали неделю кинематографисты на премьере сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли. «Известия» — о новостях шоу-бизнеса и светских событиях прошлой недели.
Начало недели светская Москва встретила на открытии выставки «Конструкция творчества» в Центре современного искусства «Винзавод» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Она посвящена профессии строителя и вместила в Цехе Белого более 60 уникальных советских плакатов и редких работ современных художников. Разместилась большая часть экспонатов на большом «Солнечном мосту», который возвели на площадке по задумке архитекторов Тимура Башкаева и Кирилла Коблова. Самую эффектную позу для фото на нем заняла Ирина Безрукова, элегантно присев на подъеме, перед этим, разумеется, изучив экспозицию.
— Плакаты такие знакомые, потому что я человек из советского времени! Всё, что здесь представлено, — назад в СССР. Многие из этих плакатов я видела, и стилистика знакома. Очень понравилось решение построить мост. Понравились и живописные работы, — поделилась актриса с «Известиями».
На следующий день, 13 августа, столичная публика устремилась в Московский Дом художника. Там принимала Евгения Васильева (EVA). Поводом стало открытие ее выставки «Звук тишины», вдохновленной «Мастером и Маргаритой» и посвященной женщинам. Работы заняли несколько больших залов, между которыми прогуливались гости — представители разных сфер: художник Василий Церетели, артисты балета Сергей Филин и Мария Прорвич, советский и российский артист эстрады Геннадий Хазанов, молодая актриса Александра Киселева, стилист и телеведущая Лина Дембикова и многие другие.
В четверг, 15 августа, арт-интеллигенция встретилась уже в Cube.Moscow на Art Weekend по случаю открытия сразу 14 новых выставок современного искусства.
В большом зале галерея «ЛУЧ» представила коллективную выставку световых инсталляций «Элемент». Свои работы презентовали студии INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиахудожники Иван Калиничев и Александр Соколов. Создатели проекта стремятся представить медиаискусство как часть истории визуальной культуры и показать его связь со световыми экспериментами авангардистов и абстрактной живописью прошлого столетия.
Среди новых проектов, которые увидели гости вернисажа, также персональная выставка Ани Жёлудь «Универсальная картина», работы Марии Высотской «В пыли будущего», а также pop-up-выставка Максима Королькова «Возрастные ограничения» под кураторством искусствоведа Сергея Хачатурова и другие проекты.
В ночь на субботу, после закрытия метро, станция «Маяковская» преобразилась в джазовый салон. И это был тот редкий случай, когда героев светской хроники можно было застать вне стен их домов, где они по обыкновению баррикадируются в выходные после насыщенных на приемы будней. Публика даже с энтузиазмом поддержала белый дресс-код, который эффектно дополнял атмосферу в аккомпанементе с музыкой.
Ночь джаза в метро прошла в рамках фестиваля «Нам нужен Дягилев». Прямо на перроне выросла изящная сцена, напротив нее расположились ряды стульев, а на путях замерли пустые составы. Звездами вечера стали трио народного артиста России Даниила Крамера и популярная джазовая певица Мари Карне. В их исполнении на «Маяковской» в карнавале звуков фортепиано, барабанов и контрабаса прозвучали «Город влюбленных», Cheek to cheek, Volare, Padam, padam и другие композиции.
В воскресенье эстафету приняли представители киноиндустрии. В летнем кинотеатре Okko на ВДНХ 18 августа состоялась премьера сериала «Юг» с восходящей звездой — Ярославом Могильниковым в главной роли. В каст также вошли Надежда Маркина, Тимофей Трибунцев, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Анна Уколова, Дарья Екамасова и другие. Режиссер проекта — Иван Соснин. Сюжет рассказывает о скромном подростке по имени Юг, воспитанным бабушкой, который отправляется в путешествие по России на поиски отца. Проект представила команда сериала.