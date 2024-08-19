Приехали на «Юг»: новый сериал с Могильниковым и джаз в ночном метро

Минувшая неделя в календаре светских мероприятий Москвы была за представителями арт-индустрии. Начали в понедельник, 12 августа, в ЦСИ «Винзавод», где открылась экспозиция на специально сооруженном для нее мосту. Во вторник на выставке в Московском Доме художника принимала Евгения Васильева. А в четверг светская Москва устремилась на Art Weekend в Cube.Moscow, где открылось 14 новых выставок современного искусства. На этом череда вернисажей закончилась и слово взяли музыканты: в ночь на субботу в столичном метро играли джазовые артисты. А завершали неделю кинематографисты на премьере сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым в главной роли. «Известия» — о новостях шоу-бизнеса и светских событиях прошлой недели.