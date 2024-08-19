Что можно и нельзя делать на Преображение Господне 19 августа

Согласно приметам, какой погода будет на Преображение Господне, такой она окажется и на Покров Пресвятой Богородицы, который верующие будут отмечать 14 октября. В том случае, если паук прячется в паутину, то ждали непогоду. Если же паук рвет паутину, то будет сильный ветер.