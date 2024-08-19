Что можно и нельзя делать на Преображение Господне 19 августа

В Беларуси православные верующие отмечают Преображение Господне 19 августа 2024 года. Дата праздника является постоянной. Он входит в число двенадцати главных праздников. Есть у него и второе называние — Яблочный Спас.
Преображение Господне, история
Согласно Библии, в указанную дату Иисус Христос явил народу свою божественную сущность. Вместе с тремя апостолами (Петр, Иаков, Иоанн) на гору Фавор. В момент молитвы лицо Иисуса озарилось ярким светом, одежда стала белоснежной, а с небес раздался голос: «Се есть сын мой возлюбленный, Его слушайте!».
Преображение Господне, традиции
На праздник принято посещать службы в храмах, которые священники, по традиции, проводят в белых одеждах. После служб всегда освещают яблоки, груши, сливы, виноград, а также другие овощи, фрукты, ягоды. Праздник выпал на период, когда все еще продолжается Успенский пост, но допускается употребление рыбы и красного вина.
Преображение Господне, что нельзя делать
Запрещено заниматься бытовыми делами. Также не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, священники рекомендуют на праздник в принципе отказаться от работы. Не следует ругаться, конфликтовать. Не стоит убивать насекомых. Согласно приметам, могут начаться неприятности.
Преображение Господне, что можно делать
Главной традицией является посещение службы в церкви и освящение яблок (допускается также освящать любые другие сезонные фрукты, овощи, ягоды). Кроме того, на праздник готовят разнообразные блюда из яблок, например, пироги, а также варят варенье. На праздник всех угощали освященными яблоками.
Преображение Господне, народные приметы
Согласно приметам, какой погода будет на Преображение Господне, такой она окажется и на Покров Пресвятой Богородицы, который верующие будут отмечать 14 октября. В том случае, если паук прячется в паутину, то ждали непогоду. Если же паук рвет паутину, то будет сильный ветер.