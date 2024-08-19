Минтруд разработал законопроект о проактивном назначении страховых пенсий

«Упрощение процедур, связанных с назначением выплат, — один из приоритетов в деятельности Минтруда России, — заявил статс-секретарь-замминистра Андрей Пудов. — Вносимые поправки предусматривают, что все работы по расчету пенсии и информированию граждан Социальный фонд будет проводить за месяц до достижения гражданами пенсионного возраста и заранее информировать предпенсионеров о будущем размере пенсионных выплат. Также проект позволит засчитывать в страховом стаже нестраховые периоды, имевшие место уже после того, как человеку была назначена страховая пенсия. Это в первую очередь поддержит женщин, которые имеют пенсию по инвалидности и родили ребенка или ухаживали за ним».