Лето снизит градус? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 августа

Ночь на субботу станет самой холодной на этой неделе. Гидрометцентр России сообщает всего +11 градусов в Иркутске ночью 24 августа и до +26 градусов днем. В ночь с субботу на воскресенье в столице Приангарья, по данным портала Гисметео, показания на термометрах обещаются в +13 градусов, а днем +25. В последний выходной на этой семидневке прольется небольшой дождь. При этом небо не сильно затянут облака и иркутяне все еще смогут успевать греться под летними лучами солнца.