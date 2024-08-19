Лето снизит градус? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 августа

Экватор последнего летнего месяца пройден, неминуемо приближается осень. С этим, увы, ничего не поделать. Однако, создается впечатление, что лето снижать градус не намерено. Так, в понедельник днем температура воздуха, по данным Иркутского Гидрометцентра, поднимется до +29 градусов. Будет ли так ближайшие семь дней? Узнали, порадует или разочарует сибиряков погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 августа.
Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 августа
— В Иркутске 19 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, — рассказали КП-Иркутск в ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — В областном центре дует ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Температура днем +27…+29.
Во вторник погода ненадолго даст сбой. В ночь на 20 августа в столице Приангарья, по данным Гидрометцентра России, столбики уличных термометров покажут +17 градусов, а днем температура воздуха станет теплее лишь на 2 градуса. Во второй будний день синоптики также обещают (с вероятностью в 62%) временами небольшой дождь.
Небольшой кратковременный дождь выпадет в региональном центре и в ночь на 21 число, при этом в темное время суток заметно похолодает — до +14. День среды же прогнозируется малооблачным, без осадков и с небольшим потеплением — до +23 градусов.
— В четверг, 22 августа, в Иркутске ночью без осадков и до +12, — сообщает Гидрометцентр России. — Днем облачно, также без осадков и до +26 градусов.
Метеорологи предварительно дают прогноз, что в ночь с четверга на пятницу временами с небес прольется вода, за окном температура составит +15 градусов. Днем 23 августа также сохраняется вероятность кратковременного дождя, воздух прогреется до +21.
Погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 августа: прогноз на выходные
Ночь на субботу станет самой холодной на этой неделе. Гидрометцентр России сообщает всего +11 градусов в Иркутске ночью 24 августа и до +26 градусов днем. В ночь с субботу на воскресенье в столице Приангарья, по данным портала Гисметео, показания на термометрах обещаются в +13 градусов, а днем +25. В последний выходной на этой семидневке прольется небольшой дождь. При этом небо не сильно затянут облака и иркутяне все еще смогут успевать греться под летними лучами солнца.
В принципе прогноз для последних полноценных летних выходных (в следующее воскресенье уже начнется сентябрь) весьма радостный. Август продолжает баловать горожан отличной погодой. Успеваем наслаждаться летними деньками! Если у вас в листе желаний еще осталось что-то из летнего списка — сейчас самое время попытаться претворить задуманное в жизнь.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 19 по 25 августа.