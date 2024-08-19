Tribune Express: Российский альпинист пропал без вести в горах Пакистана

Член команды альпинистов из России Сергей Нилов, участвовавший в поисковой операции на горе Гашербрум IV в Пакистане, пропал без вести после обвала ледяной массы. Об этом сообщила газета The Tribune Express, ссылаясь на секретаря Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри.
«В настоящее время Сергей Нилов считается пропавшим без вести, никакой информации о его состоянии нет», — заявил Хайдри.
По его словам, еще двое российских альпинистов получили серьезные травмы в результате обвала ледяной массы 17 августа.
Вершина Гашербрум IV входит в состав горной системы Каракорум. Она является 17-й высочайшей вершиной в мире и 6-й в Пакистане. Ее высота — 7 925 метров.
Напомним, в июле при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане погиб известный российский поэт, композитор и альпинист Евгений Банников. Он восходил на вершину в составе экспедиции, когда группу спортсменов накрыла снежная лавина. Удар был такой силы, что Евгений погиб на месте, все остальные участники экспедиции остались живы.