Tribune Express: Российский альпинист пропал без вести в горах Пакистана

Напомним, в июле при восхождении на пик Ленина в Кыргызстане погиб известный российский поэт, композитор и альпинист Евгений Банников. Он восходил на вершину в составе экспедиции, когда группу спортсменов накрыла снежная лавина. Удар был такой силы, что Евгений погиб на месте, все остальные участники экспедиции остались живы.