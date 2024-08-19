Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 августа 2024

Бархатный месяц лета плавно движется к завершению. Ровно через 14 дней календарная осень возьмет бразды правления, но пока этого не произошло, жителей областного центра порадуют высокие температуры. Погода в Иркутске 19 августа 2024 обещает жару до +29. Как сообщили в Иркутском Гидрометцентре, осадков не предвидится.
Погода в Иркутске 19 августа 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом вечером на северо-западный 5−10 м/с. Днем +27…+29, — поделились метеорологи.
А в остальных частях Иркутской области непогода продолжает бороться с солнцем. Так, в Катангском, Чунском, Усть-Илимском и Нижнеудинском районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет преобладать юго-восточный, но местами с переходом на северо-западный. В южных и западных районах порывы могут достичь 14 м/с. Столбик термометра поднимется до +25…+30. Вот, что обещает погода в Иркутске 19 августа 2024 и регионе.