Стало известно, какие адреса затронет отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024

Отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024 произведут с 09:00 на весь день на нескольких участках Свердловского и Правобережного округа. В Октябрьском подачу водоснабжения прекратят с 12:00. Более подробно ознакомиться со сроками и временем отключения можно в фотокарточке ниже.