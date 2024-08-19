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Стало известно, какие адреса затронет отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024

Три округа Иркутска затронет отключение горячей воды 19 августа.

Источник: Комсомольская правда

Отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024 затронет часть домов сразу в трех округах города. Подачу горячего водоснабжения прекратят в части Правобережного, Свердловского и Октябрьского округов. Как сообщили в тг-канале «Оператора тепловых сетей Иркутска», это необходимо для проведения ремонтных работ.

Отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Гоголя 44, Лызина 50, бульвар Постышева 27а и ремонт тепломеханического оборудования на котельной, — сказано в сообщении.

Отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024 произведут с 09:00 на весь день на нескольких участках Свердловского и Правобережного округа. В Октябрьском подачу водоснабжения прекратят с 12:00. Более подробно ознакомиться со сроками и временем отключения можно в фотокарточке ниже.

Отключение горячей воды в Иркутске 19 августа 2024. Фото: «Оператор тепловых сетей Иркутска».