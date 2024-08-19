Премьера фильма об авиаконструкторах Миле и Камове прошла в Иркутске

В Иркутске прошла премьера фильма об земляках авиаконструкторах Михаиле Миле и Николае Камове. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, режиссером кинокартины стал Юрий Дорохин. Кинолента длится полчаса и знакомит зрителя с историями жизней вертолетостроителей, а также их трудами.
— Для любого города самое большое богатство — это люди. Имена Михаила Миля и Николая Камова неразрывно связаны с Иркутском: здесь прошли их детство и юность, что сыграло важную роль в становлении личностей. Разработки земляков опередили свое время на десятки лет, прославили русское инженерное дело на весь мир. И мы ведем планомерную работу по увековечиванию памяти наших выдающихся жителей, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Во второй части киноистории зрителя знакомят с процессом создания памятника, который открыли летом 2023 на улице Ленина. В скором времени фильм о выдающихся авиаконструкторах появится в открытых источниках.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске прошло празднование Дня воздушного флота России и 90-летние авиазавода. В парке «Комсомольский» прошел праздничный концерт.