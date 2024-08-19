Премьера фильма об авиаконструкторах Миле и Камове прошла в Иркутске

— Для любого города самое большое богатство — это люди. Имена Михаила Миля и Николая Камова неразрывно связаны с Иркутском: здесь прошли их детство и юность, что сыграло важную роль в становлении личностей. Разработки земляков опередили свое время на десятки лет, прославили русское инженерное дело на весь мир. И мы ведем планомерную работу по увековечиванию памяти наших выдающихся жителей, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.