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Премьера фильма об авиаконструкторах Миле и Камове прошла в Иркутске

Кинокартина длится полчаса и рассказывает о биографии и трудах вертолетостроителей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске прошла премьера фильма об земляках авиаконструкторах Михаиле Миле и Николае Камове. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, режиссером кинокартины стал Юрий Дорохин. Кинолента длится полчаса и знакомит зрителя с историями жизней вертолетостроителей, а также их трудами.

— Для любого города самое большое богатство — это люди. Имена Михаила Миля и Николая Камова неразрывно связаны с Иркутском: здесь прошли их детство и юность, что сыграло важную роль в становлении личностей. Разработки земляков опередили свое время на десятки лет, прославили русское инженерное дело на весь мир. И мы ведем планомерную работу по увековечиванию памяти наших выдающихся жителей, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Во второй части киноистории зрителя знакомят с процессом создания памятника, который открыли летом 2023 на улице Ленина. В скором времени фильм о выдающихся авиаконструкторах появится в открытых источниках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске прошло празднование Дня воздушного флота России и 90-летние авиазавода. В парке «Комсомольский» прошел праздничный концерт.

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